新崛江商圈「節電」晚會22日將封街交管

2018-09-20 13:58

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市民政局配合經濟部宣導夏月用電尖峰期間節電措施，22日晚間將在新崛江商圈文橫二路段（五福二路至新田路）舉辦「107年區里節電宣導活動晚會」活動，屆時新興警分局將配合實施區域交通管制，民眾請改道。

當天上午6時舞台搭設、晚間6時活動開始，至翌（23）日凌晨2時硬體拆除撤場止，實施文橫二路南北向路段（五福二路至新田路）全線封閉，管制禁止車輛通行與停車，另周邊林森一路43巷、文化路（林森一路至仁智街）、林森一路15巷、文橫二路167巷及文橫二路143巷，均配合管制車輛進入文橫二路活動現場，經過車輛引導改道行走五福二路、新田路東西向，及林森二路、仁智街、中山一路南北向作為替代路線。

當日活動將邀請邀請知名DJ、網紅及樂團輪番演出熱情獻藝，並同步規劃有獎徵答等系列活動，內容熱鬧精彩可期，因適逢中秋連續假期，預計將吸引更多人潮湧入商圈，為有效維護民眾行的安全，新興分局將派遣警力於各周邊路口協助交管，並協調交通大隊與主辦單位增派義交與工作人員協勤及設置交通改道牌等阻絕器材，全力疏導交通。

警方呼籲，民眾如有路過附近路段應遵守員警指揮並遵守交通法規與現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞，以期活動過程順利圓滿。