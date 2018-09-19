新官上任！ 花蓮代理縣長蔡碧仲 桌下掩蔽示範防災

花蓮縣政府今下午舉辦地震防災演練，代理縣長蔡碧仲（右）及縣府秘書長顏新章（左）親自示範找掩蔽。（記者王錦義攝）

2018-09-19 19:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮今年2月6日遭遇近60年來最大的地震災害，統帥、雲翠等4棟大樓倒塌全毀，造成17死295人傷悲劇。後天是921國家防災日，花蓮縣政府今下午舉辦地震防災演練，17日才剛上任的代理縣長蔡碧仲及縣府秘書長顏新章親自示範，兩人就地找掩蔽，相跪在桌面下，成了有趣畫面及教材。

花蓮縣政府今天下午舉行「動員、災防及戰綜」三合一會報，蔡碧仲率所有局處首長、各鄉鎮市長、中央指導長官及中央駐地花蓮單位代表一起進行地震避難演練，會報過程中所有與會官員收到地震簡訊，立即就地趴下、掩護，並抓住桌腳進行穩住自身；演練時間雖然僅1分鐘就結束，但蔡碧仲與顏新章2人防震避難動作迅速確實，被鏡頭捕抓到有趣畫面。

蔡碧仲說，大家都就地找掩蔽，進行最標準的示範演練，希望讓所有鄉親知道，當地震發生時，馬上奪門而出並不是正確的避難方式，而是應該立即就地趴下，並躲到桌子下掩護好身體，避免遭到天花板掉落的物品砸傷，抓住桌腳是為了讓桌子不會因為強烈地震造成位移、跑走，造成無法確實掩護自己。地震避難3步驟雖然非常簡單，但在強烈地震發生時就能有效的保護自己與心愛的家人。

消防局長林文瑞說，台灣因位於板塊交界處，每年地震均不斷發生，尤其花蓮更是全台地震最密集的縣市，9月21日上午9時21分，氣象局將會透過「災害告警細胞廣播服務訊息」發布「國家防災日地震警報訊息」，但大家不需驚慌，只要立即帶著身旁的家人、同事或朋友做好地震避難3步驟，讓大家都能熟悉如何在強震中保護好自己。

此外，民眾在演練時拍下彼此的避難相片，從9月21日起至10月21日前，上傳分享到「台灣抗災演練網」，即可參加抽獎活動，頭獎有3台I-Pad mini 4 128GB，獎品非常豐富，希望民眾都能踴躍參加。