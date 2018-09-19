中秋送餅太落伍 訂做專屬心願罐送禮自用兩相宜

臺灣鳳梨工場可以訂做一個專屬心願罐，送禮或是自己收藏有很棒。（記者黃佳琳攝）

2018-09-19 14:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局今年8月啟用的臺灣鳳梨工場，是是全臺僅存的鳳梨罐頭產業建築，館內不僅產示台灣鳳梨罐頭產業史、鳳梨品種，還有生動活潑可愛的動畫介紹鳳梨罐頭的生產過程與產業歷史。更特別的是可以訂做一個專屬心願罐，不論是送禮或是自己收藏，都別具意義。

文化局尹立局長表示，臺灣鳳梨工場館內雖然不再生產罐頭，但為了讓遊客可以體驗生產的過程，也將封罐的動作轉化為許願儀式，因此特別設置一座封罐機，讓遊客可以將自己希望封存的事物放入空罐內進行密封。 封罐組合包括三號罐的空罐、特色標籤與提袋，遊客可以選擇喜愛的標籤線稿塗上符合心意的顏色，並將自己想要封存的事物或心願卡放入空罐內交由工作人員現場密封，適合作為時空膠囊給未來的自己，也可以當作情侶間傳情的信物，將想要訴說的心意密封在裡面永不過期。

文化局指出，臺灣鳳梨工場位於大樹九曲堂火車站附近，工場除了可以了解鳳梨與鳳梨罐頭的故事，更能看到鳳梨、吃到鳳梨，園區內更種植有14種不同品種的鳳梨，未來將配合鳳梨收成的時程開放預約採收鳳梨，兼具知性與感性的遊程，推薦旅客不要錯過。