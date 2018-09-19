台南大內木瓜這一刀 讓果農都笑了⋯

果農會在木瓜幼株時，劃上幾刀並凹折約4、50度，讓木瓜高度降低，不僅不影響木瓜生長，更能增加產量。（記者萬于甄攝）

2018-09-19 13:27

〔記者萬于甄／台南報導〕為因應農村勞力人口逐漸面臨老化問題，有木瓜果農引進「倒株的矮化技術」，在木瓜植株上劃刀，凹折約45度，不僅讓木瓜延長產期，更讓年長的果農容易摘採，不過，今年木瓜因碰上乾旱，近期又遇上大雨，平均產量較往年漸少，果實也較小，但品質依舊鮮甜。

台南大內環湖社區以出產木瓜聞名，果農多半採取網室栽培，種植出的木瓜肉紅鮮甜，頗受市場消費者青睞，而環湖社區的木瓜樹有別一般大眾的印象中的筆直，反倒像被凹折的東倒西歪，原來是為因應農村勞動人口逐漸老化，引進的「木瓜矮化」技術，方便果農採收。

種植木瓜將近20年的果農潘朝陽表示，以前木瓜都是直直生長，可高達1、2層樓，採收時都要用上竹篙採果，相當不便又耗人力，現在種植都會在木瓜樹幼株時，先劃上兩、三刀，並以45至50度角凹折固定，如此一來木瓜不僅可以延長產期增加產量，採收時也比較方便。

潘朝陽說，木瓜平均每3年需要翻土重新栽種，約10個月就可採收，但木瓜今年因氣候關係，年初碰上乾旱雨下得少，生長缺乏水分，日前又遇上豪大雨，樹根反倒都浸水，連帶影響今年產量，平均約減少一半，雖果實外型也相較小顆，但大內環湖木瓜品質依舊不變。

台南大內主要盛產酪梨及木瓜，其中，木瓜種植面積約245.23公頃，年產量約1.2萬噸，近年來除國內市場外，更積極拓展外銷通路，像是日本、新加坡等，大內環湖木瓜也都頗受國際市場喜愛。

台南大內76歲果農潘朝陽種植木瓜約20年，以往筆直的木瓜樹不易摘採，但自從學習矮化技術後，讓他採果時更加方便。（記者萬于甄攝）