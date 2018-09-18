保健》假牙化膿、腫脹 美女牙醫推薦清潔3法寶

奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁表示，在植牙、裝牙套後，要記得保持口腔清潔，使用軟毛牙刷、牙間刷及單束牙刷清理齒縫。（記者王捷攝）

2018-09-18 20:46

〔記者王捷／台南報導〕牙套與植牙是許多缺牙患者的福音，但多數患者誤認裝了植牙後，便永無後顧之憂，奇美醫學中心的美女牙醫劉昱菁說，長期清潔維護不當，會導致植牙周圍細菌附著，形成牙周病，容易有牙齦流血、化膿，甚至植體周圍骨頭流失等，裝了牙套或植牙的患者，平常刷牙時，要使用軟毛、小頭的牙刷清潔齒溝，使用牙線及牙間刷清潔齒縫，單束牙刷則補強牙齒的後緣、下顎後牙的舌側面，可以避免牙周病變。

劉昱菁說，造成植體周圍疾病的原因很多，其中最主要的關鍵性因素還是細菌，例如牙周病厭氧菌、金黃色葡萄球菌屬和消化鏈球菌屬，所以如果飯後沒有徹底清理，很容易造成細菌滋生。

此外，具有牙周病病史、控制不佳的糖尿病、抽菸、植體周圍角化黏膜不足、製作不適當的假牙、咬合過重及假牙黏著後殘留的黏著劑等，都是可能造成植體周圍疾病的危險因子。

因此，在植牙前應先治療牙周病，如果牙周病沒有徹底的治療，造成發炎的牙周病菌就有可能導致植體周圍發炎，在植牙後也要保持良好的口腔衛生。平時使用軟毛牙刷，在刷兩側牙齒時，刷頭呈45度、刷5到10下以上、牙間刷臼齒縫隙，單束牙刷是補強牙刷無法深入的死角，最重要的是定期3到6個月回診，及早發現植牙周圍情況。