一青妙憂心台南觀光今後 王時思回應台南的變與不變

台南市觀旅局長王時思表示，台南的觀光仰賴的始終是台南人，今後仍會努力打造一座以人為主題、永續發展、生活即文化的城市。（記者劉婉君翻攝）

2018-09-18 15:33

〔記者劉婉君／台南報導〕日本作家、台南親善大使一青妙，最近一篇對「觀光城市台南的今後令人憂心」文章，引起許多民眾討論，台南市觀光旅遊局長王時思昨天也投書網路媒體，說明今後台南的變與不變。

一青妙在《nippon.com》中表示，近年來台灣各地都受到中國遊客不來的衝擊，但台南不僅訪客數沒有下降，而且是少數據續成長的地方城市。對台灣人而言，台南是美食之都，不過對日本人而言，無論在哪裡品嚐台灣料理都覺得很美味，台南的魅力是歷史古蹟名勝、特色店家及街道和滿滿的人情味，台南的親切與人情味令觀光客難以忘懷，不管來幾次都不會膩、覺得下次還想在去。

不過，近年來因租金上漲、缺乏規劃，導致許多特色店家接連倒閉，夾娃娃機取而代之，老屋改造先驅的佳佳西市場旅店歇業了，以前充滿各種獨特氛圍的小禮品店、民宿和咖啡店的神農街，也已經不是從前的樣子．

她認為，台灣若想維持整體的歷史氣圍，有必要進行某種程度的限制，希望台南不會失去獨特的魅力，能在發展和保存中取得平衡點，身為台南的親善大使，她也會持續努力，期盼台南在日本越來越廣為人知。

王時思則在《上報》的投書中表示，台南從登革熱、地震、水災一次次的考驗中站穩，也沒有從陸客不來的唱衰中倒下，而是堅持自己的風格，學習和逆境相處，發展對應策略，保持穩健緩步成長，關鍵原因就是台南人。

台南這幾年有新美街、信義街、蝸牛巷等街區興起；佳佳西市場熄燈固然遺憾，但也有UIJ友愛街、緩慢文旅等以老屋經營為訴求的旅宿持續誕生；舊有名店如阿霞飯店等也開始轉型，這些都是台南看得見的改變。另外也有不變的台南人，有始終屬於台南的生活風格在堅持著。

她說，在變與不變中，觀光與老屋老街區保存上始終有兩難的課題，透過都市計畫下土地使用分區管理來對經營的行業做限制，是市府目前可能採取的方式。台南的觀光仰賴的始終是台南人，台南人的堅持、台南人的人情、台南人的生活，無論觀光旅遊還是經濟發展的改變，以人為主題、永續發展、生活即文化的城市，始終是我們對台南的想像，今後仍會以這樣的目標繼續努力守護台南。