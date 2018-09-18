橋頭鹽埔橋僅2部抽水機備援 民代爭取固定式抽水站

2018-09-18 11:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄典寶溪流域橋頭區西林里，每逢豪雨僅有鹽埔橋旁2部抽水機支援抽水，常因抽水速度不及，導致西林里多處淹水，並禍及東林、德松里，立委邱志偉爭取在鹽埔橋岸邊設置固定式抽水站。

西林里長吳建豐表示，每逢豪大雨特報，他就開始擔心雨勢過大致災，迫不及待要求水利局調派抽水機因應，尤其是地勢低窪的典寶溪鹽埔橋，擔心溪水溢流損及附近民宅、工廠。

水利局表示，水利署已補助高雄市政府辦理典寶溪流域規劃檢討中，擬將鹽埔橋岸邊設置固定式抽水站納入評估，等檢討結果出爐，將向中央爭取經費補助施設。