10萬隻「字紋弓蟹」寶寶回溯上岸 滿州生態奇景超療癒

恆春半島陸蟹「字紋弓蟹」幼體（大眼幼蟲）大量回溯，小螃蟹密密麻麻爬行，場面非常壯觀。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-18 00:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島陸蟹生態豐富，近期正值幼蟹（大眼幼蟲）從海口回溯陸地時節，滿州港口村生態解說員近日發現，大雨後「字紋弓蟹」幼體大量回溯，近期數量粗估超過10萬，小螃蟹密密麻麻爬行的生態奇景，吸引許多生態愛好者爭睹拍攝，墾丁國家公園管理處也提醒民眾，觀賞時避免近距離干擾。

當地居民俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹，屬於恆春半島常見陸蟹種類，但下海產卵時間點一直是學界的謎團，公、母蟹夏季從陸地避開各種危機，利用河川大水豐沛時到海中交配釋卵後，近期正是孵化幼蟹回溯上岸成長季節，適逢八二三豪雨及「山竹」颱風接連帶來的豐沛雨水，有助於幼蟹沿著河口上岸，字紋弓蟹幼體也迎來近年最大規模的回溯奇景。

「往年都是─小群，今年大爆發的壯觀畫面，有如觀賞專業生態頻道！」隨解說員到場爭睹拍照的民眾阿雅說，滿州港口村的陸蟹生態從夏季蟹媽媽過馬路，寄居蟹換新家，一直到秋季的幼蟹回溯，都是世界級的生態畫面，遊客們到訪墾丁其實有許多精采之處，著墨在消費問題的人，根本就不懂墾丁國家公園真正的美！

字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲）回溯是陸蟹生活史的一個階段，每年後灣、南灣、砂島、大灣等區域都有紀錄，但量體有大有小，墾管處保育課認為，今年回溯大量爆發，與日前連續雨勢將河海交界的沒口溪衝破有關，河海交接的鹽分變化後，幫助大眼幼蟲更容易回溯上岸，牠們通常會在太陽日曬不強的晨昏往上游走。

墾管處也提醒，陸河海是一體，只要其中之一被破壞、干擾，其實影響生態深遠，尤其陸蟹在大潮夜晚來到海邊，將成千上萬的卵釋放到海洋中，不久卵就孵化成蚤狀幼蟲，接著成為大眼幼蟲回溯成長，一輩子生長都在河海周邊，能夠看到這樣的奇景是大自然恩賜，也期盼民眾更重視生態環境保育！

字紋弓蟹幼體大量回溯。（記者蔡宗憲翻攝）

字紋弓蟹幼體。（記者蔡宗憲翻攝）

字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲）大量回溯，場面壯觀吸引民眾爭睹。（記者蔡宗憲翻攝）

字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲）大量回溯，場面壯觀。（記者蔡宗憲翻攝）