吊扣駕照 桃市8月暴增到2倍多

2018-09-17 22:09

［記者陳昀／桃園報導］桃園市今年1至7月執行吊扣駕照平均每月611件，8月卻暴增到2倍多、1449件，裁決處分析可能暑假大專院校學生出遊多，或不少畢業生新手上路，因此集中在8月執行吊扣。

現行裁罰標準對部分交通違規，除了罰鍰還會有1至3點不等的違規記點，半年內累積滿6點得吊扣駕照1個月，交通裁決處繼發裁決書後還有一個月的陳述期，再由駕駛人主動交回駕照執行吊扣。

桃市府交通裁決處長張丞邦指出，闖紅燈、逼車、蛇行、拆除消音器等違規項目得記三點；超載貨物、超載乘客等記二點；超速、違規停車、行車未保持安全距離記一點，其中桃園最常見的是闖紅燈，今年累計到目前已有7萬1131件。

張丞邦表示，由於各類別違規記點點數不一，每位駕駛人違規的頻率也不同，很難斷定集中在八月的原因，但交通裁決處除了每月由電腦執行統計，每半年也會執行一次人工清查，可能因此件數稍有成長。

交通事件裁決處人員補充說，7、8月適逢暑假，又是畢業季，可能有不少剛考到駕照的新手駕駛因經驗不足而違規，也可能是無照的學生出外練習騎車、開車，其中常見為了躲避警察而闖紅燈的人，闖紅燈需記3點，因此集滿6點的速度也會較快，今年7、8月的違規件數也比6月成長3000多件，證明暑假違規件數確實較多。