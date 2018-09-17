不明油污污染中芸港 漁民氣炸要求緝凶

油污污染漁船。（記者洪臣宏攝）

2018-09-17 19:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園區中芸大排出現不明油污，造成魚隻死亡，油污隨潮汐流入中芸港污染漁船，還流進社區排水，漁民氣炸要求緝凶求償。環保局表示，油污從外觀看似使用過廢油，洩漏量約40噸，經進入石化廠查察沒有發現異狀，將進一步查明元凶。

市議員王耀裕指出，居民14日在石化四橋上聞到濃重汽油味，經通知環保局派員稽查，但還沒有發現油污，直到16日大量黑色油污突然浮出水面，環保局趕緊派人抽油，且布置攔油索防止逸散，但油污今天還是隨潮汐進入中芸港，造成船舶汙染。

環保局表示，污染範圍約有500公尺長、10公尺寬，初步估計洩漏量約40噸，從外觀看不像輕油類的汽柴油，看似使用過的廢油，且一旁的社區排水溝有約2公里長的油花汙染，同樣出現魚隻死亡現象，連生命力強韌的龜類也死亡。

王耀裕表示，事發地點旁就是林園石化工業區，質疑為地下管線破裂造成滲漏，廠商發現後修復，油污才沒有繼續發生，但也隱匿該起事件，要求清查附近所有廠家的地下石化管線。

對此環保局表示，曾派員進入石化廠區查察，沒有發現工安或設備故障事件，但會再度進入石化區查明，並將委請警方調閱監視器釐清遭偷倒可能性。環保局已經完成抽油作業。

油污污染漁船惹怒漁民，要求緝凶並求償。林園區漁會理事王其全表示，目前已有2、30艘漁船遭汙染，膠筏部分還有待統計，他說，遭汙染漁船無法放網作業，還得花錢清理油汙、重新油漆，損失不貲。