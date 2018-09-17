台中銀行企業總部獲首獎 造價百億10月動工

2018-09-17 16:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中商業銀行將在台中市西屯區河南路及市政路口興建企業總部，建築設計獲2018年MIPIM「房地產領袖高峰會」未來項目獎之高層建築類首獎。台中銀行董事長王貴鋒今日獻獎給市長林佳龍，感謝市府提供行政協助。林佳龍說，這棟建築命名為「台中之鑽」，預計10月動工，期待未來成為台中市最高的建築新地標，也是市府協助招商成功的案例。

台中商業銀行企業總部位於西屯區河南路及市政路口，為地上38層、地下10層，高度182公尺的綜合性商業大樓，具有銀行、辦公室、會議室、旅館、餐廳、健身服務場所等多功能用途，建築工程造價約100億元，榮獲2018年MIPIM「房地產領袖高峰會」未來項目大獎之高層建築類首獎。

王貴鋒獻獎給林佳龍，並表示，感謝市長及優秀的市府團隊，讓台中銀行有機會可以參與，一起讓台中變得更好。

林佳龍則說，「很光榮」，這棟建築名為「台中之鑽」，由名建築師余曉嵐設計，充滿現代設計感，預計10月動工，未來將成為台中市最高的建築新地標。

林佳龍也說，台中銀行先前已斥資上億元，重新整修位於中區的現有大樓，搭配燈光投射，已成為打卡熱點，現在又在西屯區新建企業總部，代表他們對台中未來的發展很有信心，並充滿期待，市府也在行政程序上給予許多協助。

林佳龍同時感謝台中銀行贊助市府許多活動，尤其台中銀行在高鐵台中站特定區獨家贊助花博相關主題展覽，地點就位於2015年台灣燈會的所在地，將成為民眾進出台中逛花博的第一印象。