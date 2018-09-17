秋老虎發威！北市中午最高溫達37度

中央氣象局今天中午12時22分針對雙北、新竹縣、桃園市發布高溫資訊，部分地區出現36度以上高溫，且持續時間將至下午5時。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-17 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天中午12時22分對雙北、新竹縣、桃園市發布高溫資訊，部分地區出現36度以上高溫，且持續時間將至下午5時，提醒民眾注意防曬、補充水份。根據氣象局最新數據顯示，今天中午11時50分、12時，北市松山、桃園相繼測得37度高溫。

中央氣象局表示，今天中午12時10分，最高溫為台北36.2度，板橋、台灣大學、新店與大安森林，氣溫落在35.4至35.9度區間；台中、新竹為34.5至34.9度；桃園農工中心、苗栗農改、桃園茶改場，則測出33.6至33.9度。

上午最高溫出現在今天中午11時50與12時，北市松山、桃園分別測得37度，雙北的天母、中和、台灣大學、板橋、大安森林、新店、士林最高溫落在36.1至36.7區間。

另外，氣象局在11時9分發布長浪訊息，西南部、東半部、基隆沿海及恆春半島、外島地區需嚴防長浪，提醒民眾勿靠近海邊。