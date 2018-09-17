醫病》背上不痛不癢紅疹反覆出現 竟是罕見皮膚淋巴癌

2018-09-17 12:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一位28歲的年輕男性，半年多前背上開始出現不痛不癢凸起的紅疹，起初不以為意，認為只是一般的濕疹，於是用一些藥膏塗抹，但紅疹卻時好時壞，後來竟然越長越多，家人建議他至醫院皮膚科進一步就診。經皮膚科醫師安排背部皮膚切片檢查，竟是罕見的表皮性B細胞淋巴癌，轉介至血液腫瘤科接受化學治療，目前背部紅疹已大幅改善，並持續追蹤治療中。

台大醫院新竹分院血液腫瘤科楊鎰聰醫師表示，台灣一年大約有2000至3000多個新診斷的淋巴癌個案，大多數的淋巴癌都是源自於淋巴結內的不正常淋巴球細胞癌化所致，這類患者多數在脖子、腋下或鼠蹊部會摸到腫大的淋巴結，但少數三分之一左右的個案卻是來自淋巴結外實體器官中的淋巴組織癌化所致，常見的有胃部、腸道、肝臟、脾臟、腦部等器官。像案例中皮膚性的淋巴癌個案實屬罕見。

楊鎰聰醫師說明，皮膚性淋巴癌很容易被誤診為其他的皮膚疾病，而被當作一般皮膚問題處理。因此，皮膚上若有一些不尋常反覆出現、長久不消、甚至惡化的紅疹，一定要特別留意，倘若除了紅疹之外還有合併其他症狀，如發燒、體重減輕、夜間盜汗，甚至有摸到其他硬塊，一定要迅速就醫，尋求專業的醫師進一步檢查及治療。