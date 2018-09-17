09/17 各報重點新聞一覽

教育部宣示，到一○八學年，新南向國家學生預計增達五萬八千多人，更將開辦國際產學專班等向下擴大招攬高中職僑外生。（資料照）

2018-09-17 06:31

自由時報

高中職吸引新南向僑外生 留台工作7年 將可入籍

我國境外學生增達11萬7970，其中4萬多人來自新南向國家，教育部宣示，到108學年，新南向國家學生預計增達5萬8000多人，更將開辦國際產學專班等向下擴大招攬高中職僑外生。而大專僑外生畢業後留台工作5年，高中職僑外生則預計留台工作7年，可望開放入籍我國。

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中國官媒近日大幅報導 破獲逾百台諜 是假新聞

中國官媒央視近日報導稱，「近期」國家安全機關組織開展「2018─雷霆」專項行動，破獲百餘起台灣間諜案件，還公布「間諜」真名、個資。中國入口網站「騰訊網」昨轉載一則「央視網」新聞，敘述3名「台灣間諜人員」的「拉攏」行徑，但經查，中媒在2014年已報導過上述3人「事蹟」，顯見並非近期破獲，中媒有「炒冷飯」之嫌，又被質疑是中國製造的假新聞。

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房東遇刺 跑上街求救仍不治

新北市66歲包租公郭庚，疑向積欠多月房租的房客游洛興催收租金，引發游男不快，憤而持水果刀朝郭男左胸刺一刀，昨下午5時郭男自永和區竹林路91巷跑出，他一手摀著左胸，上半身白內衣幾全染紅，一路踉嗆並高喊：「快救我！」後，倒在超商門口，場景驚悚，路人報案，消防員將他送醫，因左胸遭刺刀傷過深且傷及心臟，急救1小時無效死亡，游嫌事後逃逸，昨深夜在新北市中正橋下河堤落網，他供稱因口角衝動殺人。

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蘋果日報

《蘋果》調查 2款防曬乳 珊瑚殺手

「不要讓我們眼中美麗的海洋風景，成了最後的風景！」環保人士疾呼，每年約有1.4萬噸防曬乳沉積海中，但其中的二苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯將危害珊瑚礁生長。夏威夷已率先立法禁售含這2種物質的防曬乳，國內也出現要求禁用聲浪。《蘋果》調查，市售有2款防曬乳含有二苯甲酮，環保署表示將蒐集國外研究，研議是否列管。

恐怖颱 炸百窗 港澳癱 山竹威力嚇死人 造成213傷

恐怖！颱風「山竹」前天穿越菲律賓呂宋島後，昨上午直撲香港和澳門，香港昨掛上最高等級的10號風球，意謂著持續風速高達每小時118公里以上。受到颱風影響，九龍的海逸君綽酒店有上百面玻璃被強風吹破，屋內的物品隨之被強風捲出，有如漫天飛雪；九龍大角嘴道上的一處大樓工地，則有起重機從約20層樓高處墜落，所幸無人受傷。根據統計，風災造成香港213人受傷。香港、澳門昨已宣布今天停課，澳門昨更史無前例關閉所有賭場。

聯合報

兩岸外交、官方關係惡化 雙創新高

本報最新「兩岸關係年度大調查」顯示，過去1年來，民眾認為兩岸外交和官方互動關係趨向惡化，雙雙創下歷次調查的新高。不滿意蔡英文總統處理兩岸關係表現的人攀升到6成8，是近3年調查新高。

51%對大陸政府負評 57%對大陸人好感

本報最新「兩岸關係年度大調查」顯示，兩岸民間持續維持緊密互動關係，民眾對大陸民眾的觀感好評上升到5成7，創歷年調查新高；不過5成1民眾對大陸政府印象不佳，負評較去年增加6個百分點。

中國時報

美對陸祭出新關稅！最快今宣布2000億美元商品 稅率10％

《華爾街日報》等媒體報導，美國總統川普最快可能於今日（17日）宣布對大陸2000億美元進口商品課徵新關稅，稅率或將遠低於最初的計畫，從25%降至10%。此措施預定數周內正式生效，用意在本月稍後美陸貿易談判登場前，持續升高對陸施壓。白宮發言人未直接評論此事，僅表示美方會堅持施壓，直到大陸改變不公平貿易現況。

黨派講師授課 打混摸魚！綠營魔掌伸入文官體系

政治魔掌伸入文官體系！曾任行政院公務人力發展中心教務組長的李嘉娜爆料，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地為公務員授課，但這些人，有的公務經驗不足，「如實習生般生澀」，有的大談民進黨豐功偉業，教學品質低落，卻可爽領每小時2000元鐘點費，政府文官體系正逐漸崩解。