迷你足球環臺賽 屏東超萌登場

迷你球場上全是8歲以下的球員，小朋友們各個架勢十足。（記者邱芷柔攝）

2018-09-16 15:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2018基層迷你足球環臺賽屏東站，9月15、16日連續兩天在屏東縣立體育館登場，吸引U6組6隊、U8組12隊報名參賽，現場300名小選手大秀腳下功夫，縣府也表示，明年將舉辦「新南向國際青少年足球邀請賽」足球交流活動，希望吸引更多基層球員投入足球運動。

迷你球場上全是8歲以下的球員，小朋友們穿上球衣、球鞋，拔腳就往充氣球門射，小小守門員同樣架勢十足，緊盯對手動作，超萌景象讓現場加油聲不絕於耳，家長們激動程度不輸上場比賽的寶貝們。

屏東縣政府表示，國小及幼兒階段以培養興趣為主，縣府配合教育部體育署的6年足球計畫，與屏東縣體育會足球委員會、屏東縣足球發展協會共同推展屏東縣足球運動，這次再攜手中華民國迷你足球發展協會規劃比賽，培育屏東足球幼苗。

屏縣府體育發展中心也表示，過去縣內比賽多以學校組隊為主，這次打破校別藩籬，不少隊伍是由足球俱樂部組成，藉由次比賽，除了讓民眾親近體育，也期待未來有更多的團隊組成，提升屏東足球運動風氣。

小球員大秀足下功夫，超萌景象讓現場加油聲不絕於耳。（記者邱芷柔攝）

小球員架勢十足。（記者邱芷柔攝）