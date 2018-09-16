大溪三太子現身成田老街 日人瘋拍

2018-09-16 14:15

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府9月14至16日組團出訪位於日本的友好城市千葉縣，今天參加成田市新勝寺開基1080週年活動「成田傳統藝能祭」，並安排大溪在地五大社頭之一的「大溪共義團將軍組太子班」在開幕式表演，台灣傳統廟會常見的三太子、鼓隊與北管音樂和日本各縣市的民族表演團一同盛大遊行，也讓台灣的陣頭文化揚名日本。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，3年前的今天桃園市與成田市締結友好城市，當時副市長游建華曾率領桃園表演團體參加祭典，今年市長鄭文燦也指派有百年歷史的大溪普濟堂共議團太子班參與踩街。

「大溪共義團」由大溪木藝博物館館長陳倩慧、共義團將軍組組長林偉祺領隊，林偉祺說，沿街許多民眾搶著與太子神偶拍照，桃園市成功將台灣廟會的熱鬧氣氛，帶到日本的成田老街。

除了傳統藝能祭的表演及踩街遊行，顏子傑也帶著桃園吉祥物「園哥」參加「吉祥物成田詣」活動，和來自日本各地的19隻吉祥物，如成田鰻成君、千葉君及宮崎犬卡弟等一起參拜成田新勝寺，讓日本朋友認識「來自桃園的—園哥」。

顏子傑表示，這短短數天行程，他也拜會千葉縣廳，會見千葉縣魅力擔當部長富塚昌子、商工勞動部長吉田和彥等人，討論城市馬拉松、高中生桌球移地訓練以及公務職員交流等計畫，他說，桃園與千葉的城市交流，在鄭文燦任內從無到有、短短4年已有累積相當成果，將一直延續下去。