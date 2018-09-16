台南卡拉OK賽 「身障三劍客」勇於挑戰表現不俗

吳朝農、周傳宗、吳光榮（由左至右）報名歌唱賽，自嘲是「身障三劍客」。（圖由主辦單位提供）

2018-09-16 09:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市愛在社區卡拉OK賽，15日晚間於安平開台天后宮前廣場登場，共有50位選手報名參賽，除了拚歌藝、拚造型、也拚人氣，特別的是有「身障三劍客」和「老中青三代」都來參加，場面相當熱烈，最後長青組和社會組分別由曹澤台和王絮姿奪冠，而三劍客中吳光榮和周傳宗雙雙入選，相當難得。

昨晚的比賽，有3位身心障礙朋友不約而同報名力拚長青組，其中罹患小兒麻痺的吳朝農，已經是第5度參賽，曾連續3年入選前3名，吸引脊髓損傷逾30年的吳光榮也來報名。

吳光榮說，「原來他可以、我也可以」，藉此鼓勵所有身障朋友把握當下，雖然行動不便，但還是要勇於追求快樂。

另外一位則是慈光身障協會歌唱班的周傳宗，他說，在協會大家除了以歌會友，也是希望將所學的歌藝有機會透過各地的歌唱比賽來磨練，所以這次他們自嘲是「身障三劍客」的自我挑戰。

主辦單位表示，比賽結果，長青組第一名曹澤台、第二名吳光榮、第三名吳年春、優勝一何世南、優勝二周傳宗；社會組第一名王絮姿、第二名王薇琄、第三名楊耀童、優勝一黃丁讚、優勝二陳雪琴，各組前三名分別取得進入總決賽的資格，下一場中西區初賽訂9月29日於協進國小正門前舉辦，也歡迎民眾踴躍到場為參賽者加油。