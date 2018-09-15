對付流浪狗無限繁殖 彰化傳出「明谷攻略」...

流浪狗問題嚴重，彰化縣府打算結合社區為流浪狗結紮，被稱為「滿街盡是太監狗」。（圖為情境合成圖，記者顏宏駿攝）

2018-09-15 17:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣號稱百萬人口大縣，卻無一座像樣的「流浪狗中途之家」，縣府原本打算在溪州興建「可愛動物園區」又被廢止，目前動物防疫所轄下的「流浪狗中途之家」又面臨「爆棚」，流浪狗不斷繁衍，成為各鄉鎮最頭痛的問題。

為解決流浪狗無限繁殖和無處收容問題，縣府打算結合社區捉捕流浪狗，免費為流浪狗結紮，再原地野放，此舉希望讓流浪狗的數量「到此為止」，已獲得許多鄉鎮長的支持，有人以時下最流行的宮鬥劇稱此為「明谷攻略」，又有鄉鎮長說，縣府用的是「非常手段」，彰化縣「滿街盡是流浪狗」會變成「滿街盡是太監狗」。

動物防疫表示，他們與縣內兩家動物醫院合作進行「全面結紮」，如果社區有流浪狗，居民可以將其帶往動物醫院結紮，休養3至5日後再原地釋放。

動防所長董孟治強調，這是目前最可行的流浪狗「人道減量」方案，關鍵在於社區必須有人主動抓攻擊性、繁殖力強的「浪浪」，結紮及休養費用全由縣府負擔，如果社區積極配合，彰化可望變成「滿街盡走太監狗」。

董孟治表示，目前動防所針對具攻擊性的流浪狗執行TNVR計畫（trap捕捉、neuter結紮、vaccinate施打疫苗、return原地回置），民眾可通報捕捉，盼減少流浪狗數量、抑制繁殖，台南市執行多年成效不錯。

縣府希望以結紮的方式，讓「浪浪」的數量「到此為止」，已有社頭鄉公所主動配合，配合的動物醫院分別是溪湖鎮的聯合動物醫院、和美的三福動物醫院，不管公、母，每隻結紮及休養費用約為2000元，均由縣府負擔，民眾只要把流浪狗抓來，再抓回原地野放。