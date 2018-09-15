山竹出海減弱為中颱 明將撲向港澳一帶

山竹颱風中心離開呂宋進入南海，其外圍環流為台灣帶來雨勢。（中央氣象局）

2018-09-15 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕第22號颱風「山竹」於今晨2時30分前後登陸菲律賓呂宋島，在上午9點左右出海進入南海，受到地形破壞，山竹颱風強度已減弱為中度颱風，預測向西北西移動，逼近港澳一帶。

根據最新氣象資料顯示，山竹颱風今上午11點30分的中心位置在北緯18.2度、東經120度，也就是在鵝鑾鼻南南西方約420公里海面上，颱風結構受到地形破壞，強度已減弱為中度颱風，目前以每小時25公里速度，向西北西進行，預測明日中午前後趨向港澳沿海，赴港澳民眾請特別注意颱風動態。

由於山竹暴風半徑仍達300公里，對巴士海峽、東沙島海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部構成威脅，氣象局持續發布海上颱風警報。

雖然山竹颱風並未襲台，但是受到外圍環流影響，今明兩天（15、16日），屏東、台東山區有局部豪雨或大豪雨，新北、宜蘭、南投、高雄山區以及花東地區有局部豪雨，桃園、台中山區及宜蘭平地亦有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局提醒，目前基隆北海岸、台灣東半部、西南部沿海及恆春半島沿海已有3至10米長浪出現，請民眾避免前往海邊活動，台中以北、基隆北海岸、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，大台北地區亦有8級左右強陣風出現，下午起高雄、屏東沿海地區亦有9至10級強陣風，請特別注意。