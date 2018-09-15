中秋天燈節 台鐵9/24調整平溪、深澳線列車時刻

因應平溪中秋天燈節，9月24日平溪、深澳線列車行駛時刻將調整。（台鐵局提供）

2018-09-15 11:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市中秋平溪天燈節將至，預期會湧入大批人潮，台鐵局表示，9月24日活動當天， 為加強疏運人潮，將調整平溪、深澳線列車時刻，並增加車輛數及加開班次。

9月24日當日平溪、深澳線時刻表班次部分暫停行駛，改透過列車分段行駛方式，開行菁桐－瑞芳、瑞芳－八斗子及八堵－菁桐等班次。活動當日平溪、深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵局表示，當日行駛列車包含菁桐－七堵4733、4741次；菁桐－瑞芳4735、4737次；瑞芳－菁桐 4738、4742次；八斗子－菁桐 4716、4718、4722、4724、4726、4728、4732、4734、4736次；菁桐－八斗子4711、4713、4715、4717、4721、4723、4725、4727、4731次；七堵－十分 4744次。不過依照上述菁桐－瑞芳、瑞芳－八斗子及八堵－菁桐分段行駛方式，將會加開48列次區間車。

另外，新北市政府於台北捷運文湖線動物園站，台鐵局於瑞芳站均有安排接駁公車，接駁公車班次密集民眾可多加利用。當天相關車次、時刻及行駛區間，民眾可上台鐵網站及各相關車站公告查詢。