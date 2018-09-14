山竹颱風來襲 明天海、空運異動情形看這裡

受到「山竹」颱風影響，15日海、空運航班有許多易動。綠島海運停航，16日後視狀況復駛。（記者陳賢義攝）

2018-09-14 19:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到山竹颱風影響，基於飛行安全考量，台灣虎航明天（15日）將有3航班提前起飛，長榮航空有1航班取消，中華航空目前未有預期會受影響航班；海運方面，明天有10條航線受影響，預估有50航次停航。

台灣虎航明天IT271福岡─高雄航班提前於16點55分起飛、IT288 高雄─沖繩那霸提前於15點35分起飛；IT289沖繩那霸─高雄航班提前於當地時間19點10分起飛；另外，因受限於沖繩那霸機場設施，提醒旅客沖繩飛高雄航班，務必於16點至17點45分間完成報到手續。

長榮航空說，受山竹颱風影響15日台北─香港BR827航班、16日香港─台北BR828航班皆取消；最新航班異動訊息，旅客都可上長榮航空網站 或EVA Mobile APP查詢。

海運方面，台北─平潭、蘇澳─花蓮、馬祖福澳─福州馬尾、南竿─東引、台南將軍漁港─澎湖東吉漁港、富岡─綠島、富岡─蘭嶼、後壁湖─蘭嶼等航線，船班全部停航。基隆─馬祖原則上會開航1航次、停航1航次，詳細情況將於明天上午11點公告；東港─小琉球航線將開航28航次、停航14航次。