斥資逾4000萬 屏東醫院心導管室啟用

斥資逾4000萬元打造的心導管室。（記者羅欣貞攝）

2018-09-14 20:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部屏東醫院歷經1年多規劃籌設心導管室，今天（14日）正式啟用，讓有需要的屏東鄉親得以就近治療。

屏醫表示，根據衛生福利部統計，2017年心臟病在台灣仍然佔據十大死因第2位，總共有20644人死於心臟病發，平均每26分鐘就有1人死亡，而在屏東縣一年就奪走966條寶貴性命，其中造成心臟病死亡的最重要原因之一就是心肌梗塞，但高達半數的心肌梗塞病患在發病的時候才發現自己有心臟疾病。

屏東醫院心臟內科主治醫師李孟光指出，心肌梗塞最常見的表現就是胸痛，通常患者會感到前胸有壓迫感，突然且急劇加強，無法靠休息改善，疼痛也可能同時發生於手臂、肩膀、頸部、下巴或背部，也可能合併呼吸困難、盜汗、嚴重者甚至出現致命性心律不整、導致失去意識或者猝死。

根據以往研究得知，急性心肌梗塞發作6小時內的死亡率約為6%，而超過12小時死亡率高達16%。因阻塞超過12小時，代表著受傷的心肌幾乎完全壞死，把握黃金時間及早就醫打通阻塞血管來拯救尚未壞死的心肌，減少心臟損傷範圍，也可減少猝死以及致命性心律不整的機率。

屏醫院長周世華表示，屏東醫院不惜成本和資源設置心導管室，主要是要提供優質醫療環境，讓屏東地區民眾能夠在黃金時間內得到妥善救治，也讓病人未來能有更好的生活品質；以往心肌梗塞患者必須轉送至有心導管室配備的醫院，現在就近即可完成。