骨董車行動理髮廳回「嘉」 老人義剪好「瞎趴」

許多老人家看到古董車改造的行動理髮廳，都感到很有趣。（記者林宜樟攝）

2018-09-14 19:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕連鎖快剪店發起骨董車寶島義剪愛心環島，今天中午來到嘉義縣義竹鄉岸腳社區發展協會愛心義剪，活動發起人之一的快剪店協理翁嘉佑是義竹人，他帶著公司設計師返鄉與母親岸腳村長翁黃幸栢一起做公益，許多老人家對剛剪好的髮型直說「真滿意」！

CQ2十分有型快剪店發起義剪，店家有感於台灣義剪服務常遇到大熱天或下雨天，有時在騎樓或搭棚，為改善義剪場所舒適度，透過台灣亞洲拉力賽車手陳和皇找到60年代的美國骨董車，花費近300萬元內部改造，冷氣、座椅及美髮設備一應具全，一次可容納兩人剪髮。

翁嘉佑說，過去舉辦義剪活動常因場地受限，無法提供很棒的服務，把剪髮店的空間搬到車上成了行動理髮廳，希望可以完成環島300多個鄉鎮做愛心義剪，目前已經跑過新竹、基隆、雲林、屏東等地，下個月活動將跨海前進澎湖縣。

他說，義剪除了自家團隊，也希望謀合其他想做愛心的設計師一起來，他們願意提供骨董車場所，歡迎有興趣加入義剪行列的朋友加入。

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁是義竹人，他今天到義剪現場為理髮師加油打氣，他說，百元剪髮專門店利用骨董老爺車全台義剪，很高興企業賺到錢後懂得回饋社會，設計師們在習慣的工作環境，剪髮過程更順手，也讓老人家的髮型更帥氣更美麗。