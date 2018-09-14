台中黎明幼兒園抗議拆遷 園長激憤衝撞血壓低送醫

幼兒園保留行動組織及歐巴桑聯盟今日赴中市府灑冥紙、潑紅漆抗議，黎明幼兒園園長林金連還率眾衝撞市府大門，因血壓過低被緊急送醫。（記者廖耀東攝）

2018-09-14 12:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕纏訟多年的黎明幼兒園拆遷案，台中高等法院判決幼兒園敗訴，恐被強制執行拆除，幼兒園保留行動組織及歐巴桑聯盟今日赴市府灑冥紙、潑紅漆抗議，園長林金連還率眾衝撞市府大門，警方下令帶走園長，隨後園長因血壓過低被緊急送醫。

黎明幼兒園位在南屯區單元二自辦重劃區範圍，建築物坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地，重劃會與園方纏訟多年，日前台中高分院更三審判決幼兒園敗訴。

黎明幼兒園保留行動組織及歐巴桑聯盟上午前往市府抗議，表示重劃會根本不合法，市府卻還核准涉嫌勾結，要求林佳龍出來面對，幼兒園原地保留，園長林金連情緒激動，現場率眾灑冥紙、潑紅漆，市府警衛隨即封閉市府大門。

保留行動組織成員見狀群情激憤，一再高喊市府不該迫遷人民；歐巴桑聯盟也怒批市府不作為，率眾嗆聲「林佳龍出來面對！」林金連試圖找出口衝撞入內，發生數波推擠，六分局長陳武康下令帶走林，雙方產生衝突，園長則因血壓過低，被救護人員送醫。

黎明幼兒園保留行動提出撤銷假執行強拆決議、市府召開協調會及解散單元二重劃會等三點訴求。

地政局回應，市府之前除了積極介入爭取緩拆，也做了非常大的努力及協調，並逐一釐清問題，但雙方仍各持己見，無法取得共識。法院判決重劃會可向台中地方法院申請執行拆除，市府無權撤銷法院判決。

地政局強調，市府一切依法行政、依法審核、依法監督，重劃會律師於法庭攻防所做的論述，與事實有所出入，自辦市地重劃依司法機關的見解屬地主與重劃會的私權行為，其爭議依現行法規既以訴請法院裁判方式解決，市府尊重法院判決結果。

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