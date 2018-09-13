醫病》長期盯螢幕罹乾眼症 「自體血清眼藥水」救視力

亞大醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺（左），建議民眾避免過度使用3C產品，若眼睛不適要儘快就醫檢查。（記者陳建志攝）

2018-09-13 17:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名40歲張姓工程師，因工作長期盯著螢幕，近來眼睛出現紅、腫、痛，視力也變模糊，檢查後發現角膜破皮，還出現角膜白斑霧化，並有重度結膜發炎，確診為「乾眼症併角膜上皮糜爛」，經眼科醫師以藥物和「自體血清眼藥水」治療，讓視力順利從0.1恢復到0.9，讓他開心又可以清楚看東西。

亞大醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺今天表示，這名患者擔任工程師，上班時需待在無塵室，還要長時間盯著螢幕看，因用眼過度加上所處的環境乾燥，常感到眼睛乾澀，近1個月來情況變嚴重，眼睛出現畏光、紅腫、溢淚、視力模糊等症狀，甚至因此輸錯程式碼，差點導致系統異常，讓他驚覺情況嚴重趕緊就醫。

江鈞綺指出，患者到院檢查發現是「乾眼症併角膜上皮糜爛」，而造成乾眼症的原因包括長時間配戴隱形眼鏡、過度使用3C產品、室內開空調導致濕度不足、睡眠不足、生活壓力大、內分泌系統失調或風濕免疫疾病患者等，且不單只是「症狀」，而是一個多因性「疾病」，民眾千萬不能輕忽。

江鈞綺指出，乾眼症若置之不理情況會越來越嚴重，目前一般會先以人工淚液治療，不過因僅含水、保濕劑和增稠劑，還是比不上含有水、生長因子、細胞激素、蛋白質、電解質、維生素等元素的人體淚液。

江鈞綺指出，該名患者因情況較嚴重，決定以成分和淚液較接近的 「自體血清眼藥水」治療，先抽取患者的血液分離出血清，經適當處理後製成眼藥水，再搭配藥物治療，讓視力明顯恢復，提醒自體血清眼藥水不含防腐劑，需放冰箱保存避免細菌汙染，外出時則可放在裝有冰塊的保冷瓶保存。

江鈞綺提醒，民眾若要避免乾眼症上身，平時切忌過度使用3C產品，也可多補充富含深海魚油Omega-3、花青素等食物，並多運動、多眨眼，幫助淚液分泌，早晚洗臉後也可用溫毛巾熱敷眼睛5至10分鐘，出門時則配戴防風鏡或太陽眼鏡，減少眼睛淚液層的破壞。