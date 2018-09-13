買菜要小心 彰縣3種蔬果驗出農藥殘留超標

彰化縣衛生局今天公布首波中秋節應節食品製作場所稽查暨抽驗結果。（記者張聰秋攝）

2018-09-13 11:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節將屆，民眾烤肉必備的食材肉片、青菜和水果要慎選了！彰化縣衛生局今天公布首波中秋節應節食品製作場所稽查暨抽驗結果，在86件中有3件蔬果農藥檢出不合格、1件零嘴食品甜味劑超標，不合格率4.7%。

不合格品項各是水果「紅柿」、青菜「長青椒」和「青椒」，以及零嘴食品「甘草黑瓜子」，其中，「紅柿」被驗出殘留農藥歐滅松，依法規定不得檢出，彰化縣衛生局移請嘉義市衛生局開罰，「長青椒」和「青椒」被驗出殘留農藥撲克拉超標，彰化縣衛生局各移請生產來源廠商轄區的衛生局，南投縣與雲林縣衛生局開罰，而被驗出俗稱「糖精」的甜味劑超標的「甘草黑瓜子」，移請台中市食品物安全處調查處辦。

衛生局副局長尚筱菁表示，首波抽驗食物和與食品項目很多，從月餅、月餅餡料，烤肉食材肉片、海鮮與青菜，還有零嘴食品都有，檢驗項目從微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等，衛生局在檢驗結果出爐，發現4件食材出包，第一時間馬上要求業者下架回收，後續行政裁罰移請生產地轄區衛生局處理。

尚筱菁指出，農藥殘留肉眼看不到、聞不到、摸不到，若長期食用農藥殘留超標的蔬菜，會造成肝腎負擔，民眾採買時應優先選購當季蔬果，或具CAS、產銷履歷、吉園圃等認證標章的食物，降低花錢買到不合格食物的風險與機率。

烤肉必備的青椒，被驗出撲克拉農藥超標。（記者張聰秋攝）

中秋節應節食品紅柿，被驗出依法不得檢出的歐滅松農藥。（記者張聰秋攝）