疫病》延長停課！爆A流群聚感染 國防大學宣布整週停課

國防大學政戰主任簡士偉表示，因桃園市衛生局建議持續自主管理，因此決定本周停課。（資料圖，記者鄭淑婷攝）

2018-09-13 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕國防大學戰爭學院爆發A型流感群聚感染，至今有10名軍官遭到感染，為避免疫情進一步擴散，校方已緊急通報衛生局，本月10、11、13日停課3天。國防大學政戰主任簡士偉今（13）早表示，因桃園市衛生局建議持續自主管理，因此延長停課時間，決定本周停課，周一才會正式恢復上課。

據《蘋果》報導，簡士偉表示國防部軍醫局並已通令所有國軍軍醫單位及各部隊，嚴密監控是否有相關人員出現流感症狀，以確保國軍人員的健康與戰力。另外，目前感染A型流感的學員狀況良好，並無持續擴大感染的跡象，但因衛生局建議，目前患者有潛伏期的時間差問題，才要求學員繼續在寢室內自習。目前狀況良好，也沒有任何人因此住院，預計下周一即可恢復正常作息。

國防大學6日舉行開訓典禮時，一名不知自己得流感的潘性上校到場參加，典禮結束後至醫務室就醫而被轉送桃園總醫院，快篩後確定為A型流感。當天校方發現同寢學員與送潘性上校就醫的同仁皆出現症狀，立即通報桃園市衛生局，當晚證實10人受感染，因此宣布停課3天。