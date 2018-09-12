青埔之翼！中壢公15公園將打造風箏造型天幕

中壢區公15公園將以風箏造型天幕，打造「青埔之翼」的模擬設計圖。（記者李容萍翻攝）

2018-09-12 22:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦12日下午會勘中壢區領航南路一段的公15公園，宣布在公15公園的草地設置青埔重劃區第一座天幕廣場，長約65.3公尺，最寬處約39.1公尺，且以風箏造型天幕，打造「青埔之翼」，象徵青埔特區發展起飛的概念，將於今年底前完成設計階段，明年初發包，6月底前完工。

鄭文燦表示，佔地0.9公頃的公15公園綠覆率相當高，但缺乏相關設施，養工處以約2100萬元工程經費設置天幕，設計獨特風箏造型的「青埔之翼」，翱翔的翅膀象徵青埔正在起飛和進步，場地可容納約600人，有夜間照明、晴天遮陽、雨天蔽雨等功能。

過程中，有居民擔心綠地會流失，向市府人員陳情不要蓋天幕廣場，市府人員也耐心說明，偌大公園缺乏遮蔽處、烈日當頭的使用率低，天幕廣場完工後可提供鄰近里民優質的休憩空間，舉辦各式休閒活動，預計可增加約60％的使用率。

市府養工處也說，青埔特區內有中壢區、大園區兩個行政區，考量區內近年人口成長迅速，民眾及遊客對於戶外休憩空間和品質的需求日益增加，為營造更舒適休憩空間，養工處經與里長、里民溝通，決定在青埔特區興建這個第一座天幕廣場，並配合漸進式設計，創造天幕下方更多的使用空間。