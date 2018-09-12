山竹恐成今年最強颱 週六晨暴風圈威脅東南部海域

氣象局預報員表示，目前山竹的強度和今年的瑪麗亞颱風、燕子颱風並列今年西太平洋最強颱，不過山竹颱風仍有增強空間，有機會打破今年最強颱的紀錄。（中央氣象局）

2018-09-12 16:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕強颱山竹持續靠近台灣，中央氣象局預報員顏增璽表示，山竹颱風將穩定朝台灣東南方海面靠近，預估週六清晨將進入台灣東南部海域，但暴風圈觸碰東南部陸地機率降低，週五下半天東半部開始出現短暫降雨，晚間恆春半島、東半部風雨漸增，並持續到週日；至於新竹以南平地週六則要留意焚風發生機率。

據氣象局下午2點的資料，山竹颱風正以每小時22公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風半徑280公里，十級風半徑100公里。預報員顏增璽說，目前山竹的強度和今年的瑪麗亞颱風、燕子颱風並列今年西太平洋最強颱，不過山竹颱風仍有增強空間，有機會打破今年最強颱的紀錄。

氣象局預估，山竹颱風週六清晨將對東南部沿海構成威脅，氣象局最快週五清晨就會發布海上颱風警報，預計暴風圈不會碰到東南部陸地，因此發布陸上颱風警報的機率很低，週六颱風中心將掠過呂宋島北端，屆時強度可能稍稍減弱。

預報員顏增璽說，週五下半天東半部會開始有短暫雨出現，週五晚間恆春半島、東半部風雨增強，北部及南部週五深夜也會有間歇性雨勢，並持續週六一整天，預計週日上半天雨勢就會逐漸緩和。

新竹以南平地週六白天因位於颱風外圍沉降區，有焚風發生機會，恐出現36度高溫。

氣象局也提醒，隨颱風逐漸靠近，週三起東半部沿海將出現長浪，週四全台沿海都有長浪發生機率。