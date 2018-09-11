迎接風獅爺文化季！「金門寶可夢」搶先玩 抓寶好禮大放送

遊客用手機下載「金沙鎮巡禮之尋找風獅爺」App，就可以在金門抓「寶」。（記者吳正庭攝）

2018-09-11 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣「高粱老街風獅爺文化季」10月6日、7日登場，金沙鎮公所推出尋找風獅爺App，遊客可以透過App體驗如「寶可夢」般的尋寶樂趣，依找到當地56尊風獅爺的多寡，可獲得不同獎品，參加抽獎就有機會得到「Switch」遊樂器。

金沙鎮長蔡其朝說，以往金沙鎮公所主辦的「高粱老街風獅爺文化季」，由電動巴士帶領遊客尋訪金沙鎮，但限於經費、人力，往往難以延續觀光的熱潮。

蔡其朝說，今年推出的「金沙鎮巡禮之尋找風獅爺」App，不同於GOOLE的衛星定位系統，提供金沙鎮景點的GPS定位服務，由「蹦世界團隊」精準地在現場踩點定位，讓尋找景點的遊客能體驗「寶可夢」的抓寶樂趣，放心展開旅途，尋訪風獅爺。

蹦世界數位創意公司創辦人黃勝宏說，即使在沒有網路的地方，這款App可離線使用，呈現金沙鎮56尊風獅爺的位置示意圖，只要在風獅爺十公尺範圍都能感應得到。

金沙鎮公所觀光課長黃奕銓說，App隱藏許多豐富的活動獎品，遊客可透過內建的風獅爺圖鑑，以定位感應方式蒐集各村落的風獅爺，也會顯示文字介紹、語音介紹，讓活動過程寓教於樂。

黃奕銓說，遊客依照蒐集的風獅爺數量，可獲撲克牌、毛巾、拼圖、積木等限量紀念品，若蒐集滿56隻風獅爺可參加摸彩，有機會將Switch、GoPro、Canon相印機抱回家。