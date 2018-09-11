準公共化幼兒園嘉縣13間簽約 家長讚「好像多1個月年終」

嘉義縣府今天舉辦準公共化幼兒園見證儀式。（記者林宜樟攝）

2018-09-11 20:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院推動準公共化幼兒園政策，嘉義縣今天宣布已有13間幼兒園加入，每月每生最高收費4500元，第三名子女再減1千元，許多家長得知計算，比原本就讀私立幼兒園1年可省3萬多元，直說「好像多了一個月年終獎金」。

嘉義縣長張花冠與教育部國教署副署長許麗娟今天在鹿草鄉愛迪生幼兒園參與見證儀式，與幼兒園代表一同簽名，宣布嘉義縣已有13間幼兒園簽約成為準公共化幼兒園。

張花冠說，嘉義縣少子女化嚴重，對幼兒園經營有壓力，縣府配合行政院的少子女化對策，一同讓嘉義縣的家長們減輕育兒負擔，享有全國齊一的托育補助；與縣府簽訂契約的教保員月薪至少29000元，第三年提升至32000元，改善教保員低薪問題，也會讓教保員更用心在教學，對家長、學生都是福音。

嘉義縣目前的準公共化幼兒園有義竹農會附設幼兒園、聖愛幼兒園、愛森堡幼兒園、明日萌幼兒園、昇學幼兒園、慈愛幼兒園、佳禾幼兒園、愛迪生幼兒園、芝麻幼兒園、新藝幼兒園、幼安幼兒園、一二三幼兒園及欣苗幼兒園。

縣府教育處特幼科長李育珊說，9月15日前教育部加碼補助，簽約的準公共化幼兒園，60人以下補助10萬元、61至120人補助15萬元，超過120人補助20萬元，預計會有更多幼兒園加入。