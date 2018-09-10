豪雨讓台南左鎮坡塌、路垮、屋毀 正全力搶修

邊坡擋土牆崩毀，房舍地基掏空，隨之塌陷。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-10 17:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市左鎮澄山社區九福農路在8月下旬的豪雨期間，邊坡擋土牆崩毀，慘遭壓垮，損害長度約70米，交通中斷，上方的房舍也因地基掏空，導致塌陷，災情嚴重，幸未造成傷亡，公所正全力復建，只是低氣壓與颱風接踵而至，讓附近居民憂心。

崩塌處緊鄰山豹部落，上下邊坡都已毀損，道路也遭擠壓的土石完全淹沒，受災區域的高低落差達20米，景況令人怵目驚心，顯見面對豪雨侵襲時，大地之脆弱。

邊坡上方有1戶房舍，因底下遭掏空而塌陷，附近居民楊世名表示，現場的5間房，損害程度輕重不一，所幸當時並沒有人在，否則後果難以設想。

楊世名說，由於在崩塌處下方有自家農田，但因交通中斷，必須繞路至新化 大坑尾，得多走4公里，相當不便，但最令人擔心的是，熱帶性低氣壓與「山竹」颱風已逼近，若再出現豪雨，恐讓災情更嚴重。

左鎮區公所主任秘書李至彬則指出，之前因現場土石鬆動，毀損的山壁難以移除，救災不易，歷經2週的努力，今天已搶通，但仍泥濘不堪，將儘速進行混凝土鋪面，穩定路基。

而崩塌邊坡的災後復建，李至彬提到，上下都將重新修築，初估經費需480萬元，已呈報市政府，全力爭取中。