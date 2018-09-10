丟臉！盼政府正視 港客逛西門町被逼買愛心筆...

香港遊客表示在西門町逛街遭強迫推銷，噴了約1200元。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2018-09-10 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕愛心筆強迫推銷在台灣人人皆知，但騙到來台觀光的遊客身上就太丟臉了！一名網友昨日在臉書幫香港朋友代PO一篇文章，表示香港友人到台灣觀光時被強迫消費了1200元，香港友人覺得損失不是金錢而是對台灣人的信任！

綜合媒體報導，網友在臉書社團「爆料公社」上代替香港友人PO文，8日下午2點，多名香港遊客一起到西門町逛街，被一名自稱是原住民的大學生攔下，表示要「送」禮物給他們，該學生還說道「原住民比較熱情」，硬把號稱親手設計的零錢包塞給遊客，並向他們表示自己是為「籌學費」，大打悲情牌，一個零錢包299元台幣（約76元港幣）希望遊客能幫忙。

香港遊客說，起初學生稱零錢包是送他們的禮物，沒想到竟要他們付款，在學生的勸說下他們花了600元台幣（約153元港幣）買了兩個零錢包，沒想到推銷還沒結束！在離開前又遇到「愛心筆女孩」向他們推銷愛心筆，一樣又打出悲情牌說急需繳學費，遊客們看在對方是大學生，又再度心軟花了600元。

香港遊客表示，事後回想覺得很不對勁，因為愛心筆女生的打扮完全不像是窮學生，上網一查才發現受騙，根本無法置信。他表示，台灣人都很善良、熱情，所以對他們說的每一句話都沒有半點懷疑，但發生這件事之後，傷心的不是損失金錢，而是損失對台灣人的信任，從來沒想過台灣年輕人會利用愛心，去騙取任何東西，回到香港後心情一直無法平復，真的覺得很失望，希望台灣政府能正視這個問題。

不少網友在貼文下方表示，「愛心筆詐騙行之有年啦」、「真的丟臉丟到國外去！」、「這種推銷都是欺善怕惡」，更有許多網友表示，這種狀況各國都有，像法國有硬是幫你戴上手環要錢的、巴黎鐵塔底下的黑人也會強迫推銷，各國的強迫推銷情形都有異曲同工之妙。