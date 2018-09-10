中台灣農業博覽會 苗縣22日起舉辦23天

2018-09-10 16:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由苗栗縣、南投縣、彰化縣以及台中市聯合舉辦的「中台灣農業博覽會」，22日將移師苗栗縣舉辦，為期23天，苗栗縣政府今天召開記者會，由4縣市出席代表說明參展內容，此次主題以「幸福農業新時尚的創新思維」為主軸，並將文傳統農業與文創產業相結合，參與縣市都祭出優惠措施及DIY體驗等，邀請鄉親一起來體驗多元化的農業成果。

苗栗縣長徐耀昌說，這次農業博覽會活動主題從「新傳承、新價值、新世代」達到「與農共生、與食共進、與環境共享」之「安全、友善、幸福」的農業新世代。

苗栗縣推出「幸福苗栗館」，以苗栗縣農業之生產、生活、生態與6級產業融合展現苗栗縣特有農產業型態，並以時下最夯的Rail Bike作展示呈現休閒農業的景色風光，入口處更有全國最精緻的彩繪稻田提供民眾拍照欣賞。

南投縣的「品味南投館」，主要在地代表性「農業+文創+觀光」為展場主題，共計規劃五大展區，以農業文創將傳統農業與文化創意產業相結合。

彰化縣的「彰化優鮮館」，以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現不同時節農村景觀，展出彰化農業的多樣化及彰化26鄉鎮優鮮農產品，並透過展區佈置介紹農業發展策略上的文化創意，培植青年農民，促進農業升級。

台中市的「花現台中館」，以實境的方式讓民眾體驗農業文化，欣賞台中市農村美麗景色，同時又能感受農民創業過程，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴。館內設有花博主題區，只要一進門，就能體驗被繽紛多彩花卉擁抱的感覺；另現場還有設置「農業成果展示館」、「農村繽紛館」、「農業機械展示館」等展館，內容豐富多元。

苗縣府農業處長陳錦俊說，苗栗館每天皆有不同的DIY體驗活動，22日及23日苗栗週時舞台區更有總價值超過10萬元的禮品，民眾可參加苗栗週時參加舞台區的一元競拍及幸福福袋抽抽樂活動。南投縣則推出集點送折價券優惠。