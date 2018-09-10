打造台灣業界最優良訓練環境 星宇航空運籌中心開工動土

星宇航空運籌中心10日動土開工，星宇航空董事長張國煒表示，運籌中心為星宇航空穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步。（記者朱沛雄攝）

2018-09-10 14:35

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕星宇航空運籌中心10日上午在桃園機場旁遠雄自由貿易港區動土開工，星宇航空董事長張國煒表示，運籌中心為星宇航空穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步，未來不僅將成為星宇航空擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練的重鎮，星宇航空將在此執行最高規格且嚴謹的訓練，培養專業航空人才，維護星宇航空的飛航安全，提供全球旅客安心且精緻尊榮的飛航服務。

星宇航空運籌中心正式落腳於遠雄自由貿易港區「航翔路1號」，10日上午舉行興建工程動土典禮，由星宇航空董事長張國煒、桃園市長鄭文燦及遠雄自貿港區董事長葉鈞耀共同主持，現場來賓共同祈福興建工程順利圓滿。

星宇航空運籌中心緊鄰桃園機場，為桃園機場公司與遠雄自貿港區以BOT方式合作興建，佔地2340坪，預計2020年7月底完工。樓層規劃為地上10層，地下2層，樓地板總面積約15800坪，完工落成後，星宇航空將安排飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等第一線作業單位進駐，此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也將設立於此。

星宇航空董事長張國煒表示，運籌中心為星宇航空穩健成長的重要基石，更是邁向國際的一大步，未來不僅將成為星宇航空擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練的重鎮，我們將在此執行最高規格且嚴謹的訓練，培養專業航空人才，以維護星宇航空的飛航安全，提供全球旅客安心且精緻尊榮的飛航服務。

星宇航空表示，星宇航空運籌中心設計上外觀採穩重、簡潔的現代風格，演繹創新求變及穩健永續的企業精神。建築主體方正的向上延伸，期許星宇航空一飛衝天，灰白色的外牆象徵無垠的天空，其上方框代表繁星綻放光芒，再飾以棕色隔板及黃色線板，分別象徵航道及航線，為建築物注入活力。大樓內部也極具巧思，頂樓設計貫通上下層的中庭景觀區，員工可透過玻璃屋頂仰望天空，在努力工作之餘，也能在此享受放鬆沉澱的時光。

星宇航空運籌中心將引進最先進的訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器及各式訓練教室等，期許打造台灣民航業界最優良的訓練環境，預估未來每年將可訓練2500名空地勤人員，投入星宇航空第一線單位，帶給旅客最高品質的搭機經驗。

星宇航空指出，統計數字顯示，在亞太地區每投入1位航空業人力，約可創造7點69個周邊產業工作機會，星宇航空規劃未來10年內招募至少8000名員工，估計可增加約6萬個就業機會。