天天吃好料》名間鄉「茶米香」茶油雞 吮指回味超涮嘴

南投縣名間鄉松柏嶺「茶米香」民宿的招牌料理「茶油雞」，最特殊之處是吃了嘴巴會有回甘的好滋味。（記者謝介裕攝）

2018-09-16 09:01

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說到民宿就一定是為了住宿？南投縣名間鄉松柏嶺「茶米香」民宿便打破外界刻板印象，也是全台極少數民宿之中擁有獨立的餐廳部門，讓「吃」不再附屬於「住」的經營手法之中，尤以「茶油雞」最受老饕喜愛，大火爆香快炒兼悶煮而成的雞肉，不但外層雞皮香脆、可口，咬下去內層的肉質竟然多汁而不乾柴，且散發出一股淡淡的茶香及回甘韻味，不管是配飯或配麵線，都非常地涮嘴，讓人驚喜又吮指回味﹗

現年33歲的「茶米香」民宿負責人李岳蒼、羅予妡夫婦指出，早期農村生活清苦，其母親基於「能省則省」的最高持家原則，哪怕茶籽榨油過程十分繁雜，但仍捨不得將茶籽丟棄，並將其附加價值發揮到淋漓盡致，也才有今日這道「茶油雞」美食。

李岳蒼說，「茶油雞」選用的雞隻是在野外飼養的放山雞，每隻的重量控制在3、4台斤之間，在去毛、冷水清洗乾淨的第1道工序過程中，還會予以全身按摩，使得原本「頭好壯壯」的放山雞肉質更具Q彈效果。

緊接著，以大火熱鍋並加入自製的茶油，隨後，放入老薑乾煸及剁成塊狀的雞肉一起拌炒，待雞肉色澤由白轉黃褐色，並釋出熟成的香氣後，再倒入獨門調製的醬料，並蓋上鍋蓋開始悶煮，依雞肉數量多寡悶煮時間從5分鐘至10分鐘不等，最後在出爐擺盤上桌前，還要灑上白綠蔥花、紅枸杞，除了提味及增添視覺美感以外，也是肉塊在口中咀嚼出現回甘的重要關鍵，別具畫龍點睛之效﹗

值得一提的是，「茶油雞」主要食材都不假他人之手，放山雞是業者自己飼養的，茶籽油也是從其自家茶園茶樹所結的茶籽壓榨、提煉而來的，少了化學等添加物，除了多了一分健康概念以外，也讓人看到茶葉入菜多元用途的一面。

遊客陳國順說，他家住在台中，但因做生意關係經常往返台中、名間兩地，前往名間出差時，他只要一想到肉嫩、多汁又香Q的「茶油雞」，便常常會讓忍不住口水直流，所以在工作及時間許可下，他一定會造訪「茶米香」點一客「茶油雞」套餐，好好慰勞自己的五臟廟。

名間在地顧客吳美雲說，她幾乎把「茶米香」視為自家廚房，三天兩頭便與三五好友前往聚餐，且每次必點「茶油雞」套餐，裡頭菜色十分豐富，除了茶油雞主菜以外，還有3菜、1湯及白飯，尤其，雞肉因多了紅枸杞提味，吃在嘴裡就好像在喝茶般多了甘甜韻味，十分特殊。

除此，還可搭配店內以茶粉為主要原料，揉合製成的茶麵線，將湯汁淋在麵線再以雞肉佐料，便化身為1道「茶油雞麵線」，保證讓人一口麵、一口肉吃不停，豈是「愛不釋手」足以形容？

然而，最令外界好奇的是，為何民宿取名「茶米香」？李岳蒼、羅予妡夫婦說，名間鄉茶葉產量居全台之冠，李家世代種茶，傳承迄今已逾百年，響應政府青年返鄉計畫，夫婦倆遂捨棄都會工作回到故鄉接下茶園工作，並在雙親支持下，轉型朝休閒農業方向發展，加上占地廣達700坪的民宿及餐廳，迎面而來便是無敵的茶園及綠野美景，希望大家來到名間茶鄉除了賞茶樹、聞茶香之餘，也別忘了品嚐「茶油雞」，不然，恐有入寶山空手而回之憾﹗

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