「山竹」明恐轉強颱 北基宜今明防暴雨

今日受到巴士海峽熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島整天都會有陣雨或雷雨。（資料照）

2018-09-10 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到巴士海峽熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島整天都會有陣雨或雷雨，局部地區並可能仍有機會發生大雨或豪雨。氣溫部份，今日各地清晨低溫約在22至25度左右，白天北部及東半部因為降雨，高溫約在28至30度，其他地區高溫約在30至32度。

由於對流雲系旺盛，中央氣象局於今日凌晨4點針對全台6縣市發布大雨特報，大雨警戒範圍包括台北市山區、新北市北海岸及山區、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。在入夜之後，北部及東北部降雨會趨於緩和，主要降雨區域會移至花東地區及恆春半島；而中南部地區主要為雲量多，午後有局部短暫雷陣雨天氣。

中颱「山竹」在今日凌晨2點時，中心位置位於關島東北東方470公里的海面上，以每小時29公里速度，向西南西進行。氣象局預估，中颱「山竹」最快明天增強為強烈颱風，移動路徑偏向從巴士海峽通過，未來走向與影響仍需持續觀察。另外，在巴士海峽滯留的熱帶性低氣壓，中心近似滯留，有發展為輕度颱風之趨勢，若成颱將會立即發布警報

今日空氣品質部分，雲嘉南、高屏空品區以及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週二、週三（11日、12日）由於巴士海峽附近的熱帶性低氣壓持續發展，在這段期間最靠近台灣，容易為北部、東半部及南部地區帶來降雨，不過目前此熱帶系統的發展程度及未來走向仍有不確定性。週四、週五（13日、14日）因太平洋高壓增強，熱帶系統遠離，整體降雨減少，其他各地恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 29 25 ~ 31 25 ~ 31 25 ~ 30

「山竹」颱風路徑各國預測圖。（圖擷取自國家災害防救中心）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）