美軍示警！台灣門口熱帶性低氣壓24小時內恐再增強

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓目前位於台灣屏東東南方巴士海峽上。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-09 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，熱帶性低氣壓目前位於台灣屏東東南方巴士海峽上；美軍聯合颱風警報中心示警，未來24小時內此熱低壓極有可能持續增強，美國佛州大學（FSU）氣象研究生也統整出它的全球預報路徑圖。

美國海軍與空軍於夏威夷珍珠港設置的聯合颱風警報中心，專為發展於印度洋、太平洋等海上的熱帶性低氣壓發布警示，目前該中心對台灣東南方的低氣壓發布紅色警示，並表示它極可能在24小時內繼續增加強度，該中心另對山竹颱風發布紅色警示。

佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出此熱帶性低氣壓的全球預報路徑模擬圖，可看出低壓中心恐會穿越中央山脈，或是經過屏東陸地，也有可能向西往巴士海峽移動，不會登陸台灣，但確切路徑還有待持續觀察。

中央氣象局指出，截至今（9）日下午2點，低壓中心移動速度慢到「近似滯留」，絕對位置在東經123度，北緯21.5度，相對位置在台灣屏東東南方巴士海峽上，氣壓達到1002百帕，不排除於10日至11日增強為輕度颱風，提醒民眾慎防大雨發生，海上船隻也宜注意安全。

美軍聯合颱風警報中心示警，未來24小時內此低氣壓極有可能持續增強。（圖擷取自JTWC）