昭和時期的氣球拱門 林百貨記憶拼圖原地重現舊時光

林百貨的記憶拼圖，透過原地重現展出文物的方式，帶民眾認識林百貨的歷史。（記者劉婉君攝）

2018-09-09 16:55

［記者劉婉君／台南報導］台南林百貨再開幕4年來，除了吸引許多國內外遊客前往參觀，還有不少民眾前往尋找家族的回憶。企劃部副理曾芃茵花費4年，收集多件與林百貨有關的文物及老照片，在文史工作者黃建龍、台灣古寫真王子碩的協助下，於原地重現，讓各地遊客一同跟著這些重要的記憶拼圖，回憶林百貨的歷史。

曾芃茵表示，此次展出的物件包含油畫家鄭百真祖傳三代的便當盒、鄭培哲提供的日本時期林百貨販售的見學筆記本、林麗華提供的和服保存袋、台南女中校友秋山澄子阿嬤當年離開台灣時，唯一帶到日本珍藏一輩子的珍貴和服，以及老員工之子李建畿的家族照片等。

老照片中，有老員工李錫全、李陳錦蓮結婚時，於台南神社由林百貨主管證婚的重要時刻；也有員工在林百貨工作時留下的紀念照，當時員工出遊時穿著體面氣質優雅、感情融洽，可以感受到1930至1940年代，台灣的摩登時代風華。

另外在1樓的電梯前，可以看到昭和9年員工但在流籠（電梯）前的留影，照片中還可以看到當時員工們自製的氣球拱門，是以游泳圈等物件組合而成的；林百貨創辦人林方一的夫人林年子（林とし）與員工在神社前的珍貴合照，以及黃建龍提供的林百貨屋頂鳥瞰台南環景等老照片，則在頂樓原地重現，讓民眾了解當年同一角落所發生的人事物。

展覽自即日起至11月底，於林百貨1樓至6樓展出，並配合熱戀林百貨、熱戀台南新書，在4樓林聚點播放林百貨再開幕以來的重要回憶，全館滿額禮還推出「2019林記憶裡的城市桌曆」共收錄9張老照片，包括日本時期的林百貨建築、末廣町街景，還有1932年開幕廣告，以及戰後從頂樓眺望安平外海的風景。

相關影音