70年前1只手提包逃亡日本 王育德「重回」台灣

台南市歷史名人王育霖、王育德故居掛牌。（記者劉婉君攝）

2018-09-09 16:58

［記者劉婉君／台南報導］台南市兄弟檔歷史名人王育霖、王育德故居，今天舉行掛牌儀式，1949年只提了1只手提包逃亡日本的王育德，生前因被列為黑名單，無法返回朝思慕想的家鄉，今天「王育德紀念館」開幕，以另一種形式重回台灣。

1919年出生的王育霖，為日本本土第1位台灣人檢察官，戰後回台任新竹市檢察官，因偵辦新竹市長郭紹宗涉及貪污罪案而被迫辭職，於228事件中遇害，列名南市政治類歷史名人。

1924年出生的王育德則是教育學術類歷史名人，為在日台灣獨立運動的先驅與精神領袖，也是第一位台語博士及享譽國際的台語語言學家。王育霖受害後，王育德於1949年只拎了1只手提包就離開台灣，經香港輾轉逃亡至日本，1960年創設「台灣青年社」、發行雜誌，積極推展台灣獨立運動，1969年以台語系統的研究獲得東京大學文學博士。

他也曾於1974年為了替日治時期台籍日本兵爭取權益，推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」，舉辦活動並控告日本政府，歷經十餘年才終於說服日本政府重視，不過他也因操勞過度心肌梗塞去世，享年62歲。直到1986年，日本政府才經國會決議，支付每位戰死者及重傷者各200萬日圓弔慰金，讓這群無名英雄重新受到重視。

王育德的重要著作包括《台灣語常用語彙》以及《台湾・苦悶するその歴史》（《台灣－苦悶的歷史》）等書。2002年，台灣前衛出版社將其著作集結成《王育德全集》15冊。

今天的掛牌及開幕儀式，王育德的93歲妻子王雪梅及女兒王明理、外孫女近藤綾等家屬均從日本返台參與，還有多家日本媒體來台採訪。王育德紀念館內，展出當年陪著王育德逃亡的手提包、成績單、照片及手稿、衣物等，還重現王育德的書房，台獨聯盟事務所於王家設立時，當年他的書房也曾是許多留學生聚會的會議室、編輯室及發送作業室。