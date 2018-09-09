人氣吉祥物PK體能 屏東猴寶寶兒奪冠

吉祥物冒險大賽在國道二號橋下兒童冒險公園登場，匯集十餘組吉祥物參賽。（記者陳昀攝）

2018-09-09 16:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天在國道2號橋下兒童冒險公園舉行「吉祥物冒險大賽」，邀集全國各地幼兒園、國小學生參賽，為明年在桃園舉辦的全國運動會搶先暖場，還有來自全國的10多組吉祥物到場趣味PK，讓小朋友HIGH翻天，最終由來自屏東縣政府的「猴寶、寶兒」拿下冠軍。

桃園市政府新聞處長張惇涵指出，今天活動分2部分，「大手牽小手闖關趣」是開放全國各地10組幼兒園幼童與家長組隊參賽，並開放50名國小低年級學童個人參賽，闖關項目融入明年全國運的體操、籃球與競走，讓大小朋友先認識明年全國運。

在吉祥物趣味PK賽，邀請日本姐妹市千葉縣的千葉君，還有奶油獅、香蕉人、苗栗的貓裏喵、台中世界花卉博覽會吉祥物石虎家族、嘉義的嘉一郎、台南的魚頭君，以及屏東的「猴寶、寶兒」都來參賽，桃園市則派出「ㄚ桃、園哥」、勞動局「有頭鹿」、客家事務局「阿弟、阿妹」等進行對決，最後由「猴寶、寶兒」、「石虎家族」的「樂虎、來虎」、「園哥、千葉君」拿到前3名。

桃園市長鄭文燦出席時表示，兒童冒險公園以兒童高低攀爬為主題，頗受好評，未來市府會朝向一區依兒童公園的目標邁進，並規劃在大有梯田公園等30處地點設置共融式遊具，讓年輕家庭有更多運動空間。