基隆市長林右昌勘災目睹：5分鐘內急淹半個輪胎高

基隆市復興路121巷昨晚已因大雨淹水，不料今早兩場大雨，又讓當地一早淹水兩次；基隆市長林右昌親睹淹水。（記者俞肇福攝）

2018-09-09 13:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到豪大雨侵襲，基隆市中山區復興路121巷昨晚8點多已傳出淹水，今天早上8點多淹水一次，10點多又淹水一次；市長林右昌今天早上9點半趕到復興路121巷勘災，住戶抱怨連連，水淹進家中，掃都掃不完。住戶不解因排水改善工程為何延宕，造成淹水災情重演，話說完沒一會兒，強降雨又來，水就在眾人面前再淹起來，讓人傻眼。

基隆市議長宋瑋莉說，這工程為何一延再延，說好完工日期一再跳票，民眾眼睜睜看大水一淹再淹，已無法忍受，她希望林右昌給個答案。

基隆市工務處長張元良說，這個涵洞快接通了，但在地底挖到台電超高壓電纜才停下來，先前地面上的超高壓電纜在，台電遷過一次，再挖又發現地下還有一層未遷，他們希望這工程盡量趕在9月底前接通涵管。

市長林右昌緩頰說，基隆市的地下管線實在複雜，連管線單位自己也不清楚自己的管線在那裡，這是許多公共工程最大的困難，市府和民代，希望加速工程，他們會盡量趕工，讓工程在9底月完成。

林右昌話才講完，大雨又來，原本消退的積水，不到5分鐘又淹上來，來得又急又快，一下子淹到半個輪胎高，在場所有人都傻眼了。

今天早上一場大雨，基隆市新西街207巷積水處處，泥水直衝擋土牆到下方，宛若瀑布，居民戲稱我家門前就有「十分瀑布」。（記者俞肇福攝）

天早上一場大雨，基隆市新西街207巷積水處處，泥水直衝擋土牆到下方，宛若瀑布，居民戲稱我家門前就有「十分瀑布」。（記者俞肇福攝）