帶楊偉中遺體返台 陳以真首發聲：我們記得很幸福的時光！

行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，上月底赴紐西蘭庫克群島旅遊時，為救女兒不幸溺斃。圖為2006年楊偉中、陳以真婚禮。（資料照）

2018-09-09 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中，上月底赴紐西蘭庫克群島旅遊時，為救女兒不幸溺斃。今天清晨6時初，妻子陳以真與女兒帶著楊偉中的遺體搭機返抵台灣。陳以真也首度在媒體前現身，連說5次謝謝並鞠躬致意。

綜合媒體報導，陳以真表示，「楊偉中今天回家了，我們記得很幸福的時光，也很謝謝，也記得所有好朋友、大家一起共同努力前進的許多時刻」，她非常感謝各位的幫忙，並深深一鞠躬，接著由旁人攙扶離開。

當地時間上月29日，楊偉中與愛女在愛圖塔基島泛舟時，11歲女兒乘坐的小舟翻覆落水，楊偉中見狀隨即跳海救人，最後女兒順利獲救，但他自己卻不慎溺斃，享年47歲。

事發後，楊偉中的妻子陳以真強忍悲痛，十分堅強地留在當地處理後續事宜，外交部也派人予以協助。至於楊偉中的女兒，則在臉書放上一張父親抱著貓咪的照片以示懷念。

先前有媒體報導，楊偉中的母親、知名水墨畫家曾縵雲，要求無論如何，一定要見到兒子的全屍，因此遺體並未在紐西蘭火化，而是透過飛機載運返台，一行人今天清晨5時許、6時初抵達桃園機場。

曾縵雲日前也在臉書貼出數張愛兒的背影照，同時寫下「最後孤獨的背影」以及「偉中向我最後的告別」，讓人看了心酸不已。