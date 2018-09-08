滯留北海道台灣旅客 只剩1團21人於新千歳機場候補中

截至今天下午4點，在國籍航空全力投入疏運下，滯留北海道的台灣旅客，目前僅1團、21人於新千歳機場候補中。（法新社）

2018-09-08 18:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日本本州西部地區與北海道分別遭燕子颱風與地震重創，機場設施嚴重受損，在日方積極搶修後，大阪關西機場、北海道新千歲機場已逐漸恢復運作，交通部說，初步清查，滯留北海道旅客，今天多數均可返台。

另外，在關西機場恢復正常營運前，華航（名古屋、高松、成田）與長榮（福岡、東京）航線，會放大機型；華航、虎航及日本航空、香草航空，也分別在成田、名古屋、岡山等機場加開班機疏運旅客。交通部政務次長王國材說，交通部一直有與外交部保持聯繫，處理旅客住宿、機位問題，希望能讓旅客早點回家。

觀光局統計，今天上午受北海道地震影響，延後返台旅行團還有約41團、旅客1261人；延後或取消行程旅行團約27團、旅客935人。受關西機場關閉影響，延後返台旅行團約30團、旅客980人；取消行程旅行團55團、旅客1375人。交通部說，災情傳出後，第一時間就指示觀光局、民航局掌握旅客動態，視情況協助安排滯留國人住宿與交通。

截至今天下午4點，在國籍航空全力投入疏運下，滯留北海道旅客，目前僅1團、21人於新千歳機場候補中，另有2旅行團、49人轉往東京返台，其他旅客均已陸續返台。關西機場部分，至今天下午4點，受影響延後返台旅行團尚餘12團、旅客413人；取消行程旅行團78團、旅客2072人。