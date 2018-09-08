高雄首所公辦實驗小學開學 師生親近獼猴

學童親近獼猴。（記者黃旭磊攝）

2018-09-08 19:27

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市第1所市區公辦公營實驗小學壽山國小開學，校園結合壽山國家自然公園環境，開設生態美學、探索山區及親近獼猴等課程。

壽山國小「生態美學探索」立體造景裝置今天（8日）揭牌，高雄市教育局督學沈素甜、壽山國小家長會長蕭桂萍、美國在台協會文化新聞組麥修瑞共同揭牌，學生展現攀岩、認識草木及撿拾枯葉堆肥等學習成果。

校區鄰近壽山動物園，師生步行進入國家自然公園，課程另結合哈瑪星、愛河，開設探索壽山來尋寶、生態壽山有意思、美學壽山小創客、樂活壽山聽看走等課程。

壽山國小校長黃寶靚表示，學校自105學年度規劃實驗課程，學生人數從66人，107學年度增加為131人，顯示教師團隊受到家長認同，不同教育選擇漸呈趨勢。

師生將獼猴入侵校區事件編寫成「不塑之客」皮影劇，學生將獼猴當成校園一份子，而山區為海平面下降，海底珊瑚礁岩浮起，學童攀爬岩洞親近自然，親子弦樂團也在翠綠草坪上演出小提琴。

壽山國小主任李宛倫說，「生態美學探索學校」彈性課程結合自然場域，其中，獼猴生態特殊，低年級先瞭解獼猴族群，高年級再探討人猴衝突原因，瞭解人類行為可能導致獼猴搶食。

新學期活動包括探洞、攀岩、樹攀、植物手染布、植物敲拓染、獼猴研究及桌遊、植物踏查、尋訪小溪貝塚遺跡及走訪鹽埕老街。