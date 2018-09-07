惡！苗縣驚見獵殺台灣獼猴 拔毛準備煮來吃

台灣獼猴被獵捕宰殺脫毛。（記者彭健禮翻攝）

2018-09-07 17:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農委會林務局於6月間召開野生動物諮詢委員會，確定台灣獼猴等8種動物，由保育類降為一般類野生動物，但現今為修正草案預告階段，苗栗縣南庄鄉就發生一隻台灣獼猴遭獵殺、脫毛，準備煮來吃。

台灣獼猴破壞農作事件頻傳，讓農友對台灣獼猴相當傷腦筋，不少農民知悉台灣獼猴被「除名」保育類動物，認為未來遇猴群襲擾，可採「正當防禦」。

但分別居住桃園、花蓮的原住民林姓堂兄弟，本月2日到苗栗縣南庄鄉東河村烤肉，發現山林有台灣獼猴出沒，持無照獵槍獵捕一隻，並宰殺、脫毛準備帶回家吃。這對堂兄弟也被警方依野生動物保育法及槍砲罪嫌送辦。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科說，農委會林務局於6月25日召開野生動物諮詢委員會，確定包括台灣獼猴等8種動物，由保育類調整為一般類野生動物，但此決議的「保育類野生動物名錄」修正草案，於昨天由農委會林務局預告，預告期為2個月，待預告期滿，正式公告後，台灣獼猴等才為一般類野生動物。

自然生態保育科指出，台灣獼猴調整為一般類野生動物，仍受野生動物保育法的規範，騷擾、虐待可罰2到10萬元，獵捕、宰殺則可罰5萬元到25萬元。

自然生態保育科提醒，保育類野生動物部分，騷擾、虐待，處1年以下有期徒刑、拘役或罰6萬元到30萬元，因騷擾、虐待致死處2年以下有期徒刑、拘役或罰10萬元到50萬元；獵捕、宰殺可處6個月以上5年以下，得併科20萬元到100萬元。