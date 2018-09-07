豆子埔溪自行車道護欄破損多 大車呼嘯而過好驚險

2018-09-07 09:21

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市民抱怨，豆子埔溪從社崙橋到水利橋間的北側自行車道，晨昏時段運動者多，但護欄至少10多處損毀，還常見大型車輛呼嘯而過，民眾安全堪虞！

縣府工務處水利科表示，將儘快偕同開口契約廠商現勘該處自行車道，了解護欄損毀狀況，如可修復，擬在9月底施工。交通旅遊處表示，豆子埔溪兩岸屬於水防道路，縣府規劃部分河岸為自行車路線，推廣觀光休閒運動，但仍為人車共用。

但有市民抱怨，豆子埔溪從社崙橋到水利橋間，約2公里長的北側自行車道，每天晨昏時段，都可見散步、慢跑或騎單車的民眾，但單側護欄至少10多處損毀，對民眾通行構成潛在威脅。此外，自行車道路面寬窄不一，最窄處不到2公尺，最寬處也僅3公尺多，遇到會車險象環生，清晨卻曾見聯結車行駛，宛如表演駕駛技術，卻嚴重影響晨運民眾的安全。

為維護民眾安全，民眾建請主管機關儘快修繕破損護欄，並提升交通安全措施。

記者實地查看，自行車道護欄以鐵欄杆為支架，橫桿是木頭，多處缺少木橫桿，好幾處欄杆整個中斷，還目睹一輛砂石車呼嘯而過，疑似走捷徑避開新溪街車潮。當地住戶說，護欄破洞是遭酒駕民眾破毀。

交旅處表示，砂石車只能行駛縣府公告的砂石專用車輛行駛路線，為正面表列，因此該路禁駛砂石車；至於聯結車等其他大型車輛，將會同工務處、竹北市公所等相關單位討論，如評估有安全疑慮，必要的話也可公告禁駛大貨車或設置其他交通標誌、標線。

警察局交通隊表示，砂石車未經申請臨時通行證行駛即屬違規，一旦被查獲，可依「道路交通管理處罰條例」第60條2項2款舉發，處900到1800元罰锾。