中市精機園區二期標準廠房開放租售 前3年租金優惠

2018-09-06 17:08

〔記者張菁雅／台中報導〕為輔導未登記工廠及中小型企業取得合法廠房，台中市政府投入13億餘元，在南屯區精密機械園區二期興建標準廠房，共39個單元，供金屬製品製造業、電腦、電子產品等低污染事業及研發機構進駐，採租售並行方案，不但售價符合市場行情，前3年更有租金優惠，即日起至10月5日開放預售。

精機園區標準廠房基地位於園區二期用地西南側，面積約1.65公頃，是地下1層、地上6層的立體式綠建築，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用。標準廠房共39個單元，採租售並行方案，1到3樓共出租18個單元、4到6樓則出售21個單元，即日起至10月5日受理預售申請。

經發局表示，標準廠房預售價格參考周邊市場行情，並依樓層乘上售價乘數，4樓每平方公尺為6萬488元（折合每坪19萬9959元）、5樓每平方公尺5萬4989元（折合每坪18萬1781元）、6樓每平方公尺4萬9490元（折合每坪16萬3603元），承購標準廠房須於產權移轉登記後1年內完成使用，並依法取得營運所需證照，正式營運4年後才能移轉。

出租部份，單價為每平方公尺121元（折合每坪400元），經發局說，不僅符合市場行情，且租期10年，期滿可續約1，市府更提供前3年租金優惠，第1年租金6折、第2年8折、第3年9折，第4年起才恢復標準租金計算。

經發局強調，標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化，並規劃引進金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業等低污染事業及研發機構進駐。

為協助有意願申請標準廠房業者，經發局將於9月19日下午3時30分在精密園區服務中心2樓活動中心，舉行租售說明會，會中將說明公告租售文件內容，並與廠商意見交流。