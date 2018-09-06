新北「收復失土」上千坪違章工廠將變停車場

2018-09-06 12:34

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區南雅西路2段301巷弄內一處上千坪的市有土地，長期被占用搭鐵皮工廠出租牟利，市府拆除大隊今（6日）出動重型機具拆除地上物，「收復失土」後將闢建120個停車位的公有停車場，預計今年12月完工。

市府於2017年起執行「點亮新北美樂地」專案計畫，清查並掃除各機關遭長期占用的公有地違章建築，再經由跨機關合作，將公有地做簡易綠化或道路拓寬、道路瓶頸打通及開闢公園等設施。

拆除大隊代理大隊長陳德儒指出，板橋區南雅西路2段301巷41弄5之5號上千坪的市有土地，長期遭人占用搭蓋2棟廠房出租，另加蓋車棚收租牟利；6日上午派遣2台大鋼牙、灑水車、10名工作人員到場強制拆除，預計今天完成拆除。

工務局指出，該處土地與板橋環河公園相鄰，周邊住宅群林立、人口密集，違建拆除後，將由養工處在原地闢建一座有120個停車位的公有停車場，交由交通局負責管理，預計年底完工後，不僅解決附近居民的停車需求，也會扭轉市容景觀。

工務局統計，「點亮新北美樂地」專案計畫執行至今，已完成68處、總面積達11.3公頃，其中已開闢並開放使用的公園綠地有12處，拆除後正在規劃施工的有10處，其餘則為瓶頸路段打通及簡易景觀綠美化。