毛毛的！經過宜蘭傳藝中心 遊客拍下「墳塚鬼火」？

傳藝中心入口處裝置藝術，被遊客張文隆形容是墳塚搭配鬼火的燈飾。（圖由張文隆提供）

2018-09-06 09:45

［記者江志雄／宜蘭報導］遊客張文隆日前路過宜蘭縣國立傳統藝術中心，目睹園區入口處旁小山丘裝置藝術時，形容成「山上有土地公廟，廟後假山像墳塚，又搭配像鬼火燈飾」，農曆7月看到這些感到毛骨悚然，有網友留言回應，「看起來很像清明節掛墓紙」。

去年2月間，傳藝中心藍底白字的停車場繳費亭，被嘲諷是「靈堂繳費機」，引起網友熱烈討論，出現「只接受金紙付款，新台幣一律不收」揶揄字眼，最後加以移除，才終結這個網路發燒話題。

遊客張文隆最近傍晚開車經過傳藝中心，發現入口處小山丘上有「點點燈火」，拍下照片PO網分享，直指「農曆7月看到兩旁的裝置藝術，真是令人驚嘆，這種美學，個人藝術涵養太差，實在無法理解與享用」；網友上網留言，「很詭異的佈置。藝術？」「掛墓紙」、「牌位？」

傳藝中心委託經營單位全聯善美的文化藝術基金會說，園區今年春節舉辦傳藝燈籠節，在入口處小山丘上設置竹燈，作為夜間燈飾造景，也有許多遊客稱讚有創意，尊重各界不同審美觀。

傳藝中心去年遊客數超過110萬人次，是宜蘭縣遊憩景點的人氣王。

網友看到畫面，揶揄是清明節掛墓紙。（圖由張文隆提供）

傳藝中心入口處的竹燈裝置藝術，各界有不同觀感。（圖由張文隆提供）